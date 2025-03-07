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o
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نواف سلام خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في السراي: لبنان مر خلال العقود الأخيرة بتحديات كبيرة أثرت بشكل خاص على النساء والفتيات ونحن ندرك تماما أن أي اصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية
آخر الأخبار
2025-03-07 | 03:15
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نواف سلام خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في السراي: لبنان مر خلال العقود الأخيرة بتحديات كبيرة أثرت بشكل خاص على النساء والفتيات ونحن ندرك تماما أن أي اصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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