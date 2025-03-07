سلام: واجبنا تسريع تنفيذ الاصلاحات التي طال انتظارها لتسويع مشاركة المرأة في صنع القرار والمساواة حق علينا

سلام: تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة بالقوانين بين المرأة والرجل بل يتعداهم الى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030 مما يجعل من قضية المساواة شرطا أساسيا لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة

سلام: تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة بالقوانين بين المرأة والرجل بل يتعداهم الى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030 مما يجعل من قضية المساواة شرطا أساسيا لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة

نواف سلام خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في السراي: لبنان مر خلال العقود الأخيرة بتحديات كبيرة أثرت بشكل خاص على النساء والفتيات ونحن ندرك تماما أن أي اصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية