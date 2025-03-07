سلام: تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة بالقوانين بين المرأة والرجل بل يتعداهم الى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030 مما يجعل من قضية المساواة شرطا أساسيا لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة

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