الرئيس عون أطلع الرئيس بري على محادثاته في الرياض مع ولي العهد السعودي وعلى أجواء القمة العربية غير العادية في القاهرة كما بحثا في الأوضاع العامة والوضع في الجنوب

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