الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد بلدة قوسايا - زحلة ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00

آخر الأخبار
2025-03-07 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد بلدة قوسايا - زحلة ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد بلدة قوسايا - زحلة ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

سنقوم

بتفجير

ذخائر

منفجرة

قوسايا

الساعة

12.00

والساعة

16.00

LBCI التالي
يعود إلى نابليون... بيع مجلد من القانون المدني في مزاد مقابل هذا المبلغ! (صورة)
الرئيس عون أطلع الرئيس بري على محادثاته في الرياض مع ولي العهد السعودي وعلى أجواء القمة العربية غير العادية في القاهرة كما بحثا في الأوضاع العامة والوضع في الجنوب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:04

ترامب بعث برسالة الى إيران: آمل أن تتفاوضوا

LBCI
أخبار دولية
08:41

إطلاق نار على هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان

LBCI
خبر عاجل
08:26

الجيش: دخول مستوطنين إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو

LBCI
أخبار لبنان
08:17

التقدمي الإشتراكي: نثمّن جهود جهاز الأمن العام السوري لاعتقال ابراهيم حويجة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:14

طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة تتعرض لإطلاق نار في جنوب السودان ومقتل أحد أفراد الطاقم

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:03

تعود إلى فترة انهيار روما القديمة... مدينة مفقودة ونائية تثير دهشة العلماء بأدلة جديدة

LBCI
صحة وتغذية
08:00

تغييرات في لون شمع الأذن قد تشير إلى الإصابة بأمراض خطرة... احذروا منها!

LBCI
آخر الأخبار
07:55

كاتس: لا نثق في النظام بسوريا وسنبقى هناك إلى أجل غير مسمى ولن نتخلى عن الدروز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-02-23

بهذه الكلمات... نادين الراسي تعلّق على تشييع نصرالله وصفي الدين

LBCI
حال الطقس
2025-02-20

أين أصبحت موجة الصقيع القطبية التي ينتظرها لبنان؟

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-08

ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم في حكومة سلام

LBCI
أخبار دولية
2025-02-05

ترامب: الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة...نتانياهو: إنها شيء قد يغير التاريخ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:00

سلام: أي اصلاح لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة

LBCI
أخبار لبنان
02:58

وزير الأشغال من المطار: الدولة عادت بقوة و"ممنوع الغلط"

LBCI
أخبار دولية
15:54

ترامب: أجرينا محاثات مباشرة مع حماس بشأن الرهائن

LBCI
أخبار دولية
15:47

ترامب: سأزور السعودية خلال الشهر والنصف المقبلين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لهذه الاسباب ترامب يعفي شركات السيارات من الرسوم الجمركية لشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعد قمة القاهرة... اسم محمد دحلان يعود الى الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
13:35

فعاليات معرض ليالي زمان مستمرة... هكذا يبدو المشهد في الـ Forum de Beirut

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

حلول سهلة للتخفيف من آثار مياه الشتاء على الطرقات والعين على المراقبة والمساءلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قروض سكنية بسقف ١٠٠ الف دولار قريباً... شكراً قطر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:36

اليكم أبرز مقررات الجلسة الاولى للحكومة...

LBCI
خبر عاجل
14:32

قوات الأمن السورية في مدينة جبلة تتمكن من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد حافظ الأسد ومنها الإشراف على اغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط

LBCI
خبر عاجل
14:51

الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في أول تعليق على اعتقال اللواء ابراهيم حويجة عبر منصة "إكس": الله وأكبر

LBCI
حال الطقس
01:58

طقس متقلب في الأيام المقبلة...

LBCI
فنّ
11:55

"زوّجت قلبي لعقلي وصمت عن الحكي"... باميلا الكيك: قبل كل مشهد أطلب الله وملائكتي تستجيب وتلبسني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قروض سكنية بسقف ١٠٠ الف دولار قريباً... شكراً قطر

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار البنزين والمازوت...

LBCI
منوعات
10:39

"الحرب العالمية الثالثة حتمية وهكذا سيكون الوضع بالشرق الأوسط"... استطلاع يكشف: هكذا سيبدو العالم في 2035!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More