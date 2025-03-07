الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد بلدة قوسايا - زحلة ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00

يعود إلى نابليون... بيع مجلد من القانون المدني في مزاد مقابل هذا المبلغ! (صورة)

يعود إلى نابليون... بيع مجلد من القانون المدني في مزاد مقابل هذا المبلغ! (صورة)

الرئيس عون أطلع الرئيس بري على محادثاته في الرياض مع ولي العهد السعودي وعلى أجواء القمة العربية غير العادية في القاهرة كما بحثا في الأوضاع العامة والوضع في الجنوب