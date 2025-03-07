تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء السلسة الشرقية من محافظة بعلبك - الهرمل

بعد الشائعات التي طالته... محمد حماقي يكشف تطورات وضعه الصحي (صورة)

بعد الشائعات التي طالته... محمد حماقي يكشف تطورات وضعه الصحي (صورة)

رئيس الجمهورية جوزاف عون بحث مع وزير الدفاع ميشال منسى الأوضاع الأمنية في البلاد بما في ذلك انتشار الجيش في الجنوب