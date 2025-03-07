الوكالة الوطنية للإعلام: الدخان المتصاعد من مدينة صور ناجم عن إحتراق شقة في المدينة وليس جراء غارة

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نواف سلام خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في السراي: لبنان مر خلال العقود الأخيرة بتحديات كبيرة أثرت بشكل خاص على النساء والفتيات ونحن ندرك تماما أن أي اصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية