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ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان

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2025-03-07 | 21:33
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ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان
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ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه اختار ميشال عيسى ليكون سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان.

وقال ترامب على موقع تروث سوشيال: "ميشال رجل أعمال بارز وخبير مالي وزعيم يتمتع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية".
 
 
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