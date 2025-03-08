المرصد السوري لحقوق الإنسان: عدد القتلى على أيدي مسلحين لهم صلة بالحكومة السورية ارتفع ليتجاوز 340

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بتجاوز عدد القتلى على أيدي المسلحين ذات الصلة بالحكومة السورية عتبة الـ340 شخصًا، بمعظمهم من الاقلية العلوية، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس السابق بشار الأسد غربي البلاد.



ورأت جامعة الدول العربية ان تلك التطورات تحتم التركيز على السياسات التي تعزز السلم الاهلي.



التطورات الميدانية اليوم، أتت عقب دعوة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع فلول النظام السوري، في أول تعليق له على الاحداث الدامية، تسليم سلاحهم قبل فوات الاوان.