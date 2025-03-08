الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تتعهد بالعمل مع المبادرة العربية
آخر الأخبار
2025-03-08 | 06:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تتعهد بالعمل مع المبادرة العربية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
وألمانيا
وإيطاليا
وبريطانيا
تتعهد
بالعمل
المبادرة
العربية
التالي
دعم غربيّ للخطة العربية لإعادة إعمار غزة
فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا تقول إن الخطة العربية تعكس مسارا "واقعيا" لإعادة إعمار غزة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
موضة وجمال
10:53
نور عريضة في رسالة بيوم المرأة العالمي: يوم واحد لا يكفي! (فيديو)
موضة وجمال
10:53
نور عريضة في رسالة بيوم المرأة العالمي: يوم واحد لا يكفي! (فيديو)
0
أخبار دولية
10:26
خامنئي: طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي "دولة تمارس البلطجة"
أخبار دولية
10:26
خامنئي: طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي "دولة تمارس البلطجة"
0
أخبار لبنان
10:10
حزب الله ينفي الادعاءات التي تتهمه بأنه طرف بالأحداث في سوريا
أخبار لبنان
10:10
حزب الله ينفي الادعاءات التي تتهمه بأنه طرف بالأحداث في سوريا
0
أخبار دولية
10:05
المرحلة الثانية من اتفاق غزة... حماس تتحدث عن مؤشرات إيجابية
أخبار دولية
10:05
المرحلة الثانية من اتفاق غزة... حماس تتحدث عن مؤشرات إيجابية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
10:53
نور عريضة في رسالة بيوم المرأة العالمي: يوم واحد لا يكفي! (فيديو)
موضة وجمال
10:53
نور عريضة في رسالة بيوم المرأة العالمي: يوم واحد لا يكفي! (فيديو)
0
أخبار دولية
10:26
خامنئي: طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي "دولة تمارس البلطجة"
أخبار دولية
10:26
خامنئي: طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي "دولة تمارس البلطجة"
0
منوعات
10:04
بهذه الطريقة... هكذا احتفل "غوغل" بيوم المرأة العالمي (صورة)
منوعات
10:04
بهذه الطريقة... هكذا احتفل "غوغل" بيوم المرأة العالمي (صورة)
0
أخبار دولية
10:01
الصليب الأحمر في سوريا: لوصول "آمن" للمسعفين إلى غرب البلاد بعد المواجهات
أخبار دولية
10:01
الصليب الأحمر في سوريا: لوصول "آمن" للمسعفين إلى غرب البلاد بعد المواجهات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-02
زيلينسكي: أوكرانيا تشعر بدعم قوي في أوروبا
أخبار دولية
2025-03-02
زيلينسكي: أوكرانيا تشعر بدعم قوي في أوروبا
0
أخبار دولية
2025-03-03
فولكر تورك يعرب عن قلقه من "التحول الجذري" في التوجهات الأميركية
أخبار دولية
2025-03-03
فولكر تورك يعرب عن قلقه من "التحول الجذري" في التوجهات الأميركية
0
آخر الأخبار
2025-03-05
التحكم المروري: قتيلان و٣ جرحى نتيجة تصادم بين سيارة وشاحنة على أوتوستراد حالات باتجاه جبيل وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
2025-03-05
التحكم المروري: قتيلان و٣ جرحى نتيجة تصادم بين سيارة وشاحنة على أوتوستراد حالات باتجاه جبيل وحركة المرور كثيفة في المحلة
0
فنّ
06:28
تُحْفَتان لبيتهوفن في عرض واحد مع الأوركسترا بقيادة كريم سعيد سلامة (صور)
فنّ
06:28
تُحْفَتان لبيتهوفن في عرض واحد مع الأوركسترا بقيادة كريم سعيد سلامة (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:03
مكتب راعوية المرأة اطلق سنة المرأة المارونية شريكة في الهوية ورسولة الايمان والرجال
أخبار لبنان
08:03
مكتب راعوية المرأة اطلق سنة المرأة المارونية شريكة في الهوية ورسولة الايمان والرجال
0
أخبار لبنان
07:42
اللبنانية الأولى في اليوم العالمي للمرأة: لبنان صامد بكنّ وبفضلكنّ
أخبار لبنان
07:42
اللبنانية الأولى في اليوم العالمي للمرأة: لبنان صامد بكنّ وبفضلكنّ
0
آخر الأخبار
07:30
المرصد السوري لحقوق الإنسان: عدد القتلى على أيدي مسلحين لهم صلة بالحكومة السورية ارتفع ليتجاوز 340
آخر الأخبار
07:30
المرصد السوري لحقوق الإنسان: عدد القتلى على أيدي مسلحين لهم صلة بالحكومة السورية ارتفع ليتجاوز 340
0
أخبار دولية
05:00
رهائن مفرج عنهم يطالبون نتانياهو بتنفيذ الاتفاق مع حماس "بالكامل"
أخبار دولية
05:00
رهائن مفرج عنهم يطالبون نتانياهو بتنفيذ الاتفاق مع حماس "بالكامل"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأجواء الرمضانية من الـForum de Beyrouth...
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأجواء الرمضانية من الـForum de Beyrouth...
0
أخبار دولية
13:40
ترامب يدفع بألاسكا إلى قلب أسواق الطاقة... واليابان تتطوع
أخبار دولية
13:40
ترامب يدفع بألاسكا إلى قلب أسواق الطاقة... واليابان تتطوع
0
أمن وقضاء
13:39
إنتهاك إسرائيلي جديد... مستوطنون متشددون يصلون في الأراضي اللبنانية
أمن وقضاء
13:39
إنتهاك إسرائيلي جديد... مستوطنون متشددون يصلون في الأراضي اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في أمن المطار... بوابات ذكية تقرأ بطاقات الصعود إلى الطائرة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في أمن المطار... بوابات ذكية تقرأ بطاقات الصعود إلى الطائرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان والإصلاحات: 24 سنة من التذاكي على المجتمع الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان والإصلاحات: 24 سنة من التذاكي على المجتمع الدولي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
21:33
ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان
آخر الأخبار
21:33
ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان
2
أمن وقضاء
04:54
تعميم أوصاف جثّة رجل..لمن يعرف عنه شيئًا
أمن وقضاء
04:54
تعميم أوصاف جثّة رجل..لمن يعرف عنه شيئًا
3
صحف اليوم
00:43
تدهور سريع في صحة الحاكم السابق لمصرف لبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:43
تدهور سريع في صحة الحاكم السابق لمصرف لبنان (الشرق الأوسط)
4
آخر الأخبار
13:39
المجلس الإسلامي الأعلى للطائفة العلوية في سوريا: العثور على جثمان الشيخ شعبان منصور عند أطراف مدينة سلحب بعد ساعات من اعتقاله
آخر الأخبار
13:39
المجلس الإسلامي الأعلى للطائفة العلوية في سوريا: العثور على جثمان الشيخ شعبان منصور عند أطراف مدينة سلحب بعد ساعات من اعتقاله
5
حال الطقس
03:15
طقس متقلّب مع امطار غير شاملة.. والثلاثاء: استقرار تامّ
حال الطقس
03:15
طقس متقلّب مع امطار غير شاملة.. والثلاثاء: استقرار تامّ
6
آخر الأخبار
14:52
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات على مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان حيث تم تحديد أسلحة وراجمات صواريخ تابعة له
آخر الأخبار
14:52
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات على مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان حيث تم تحديد أسلحة وراجمات صواريخ تابعة له
7
أمن وقضاء
08:50
الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتَي رياق - البقاع والمرح - الهرمل
أمن وقضاء
08:50
الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتَي رياق - البقاع والمرح - الهرمل
8
أمن وقضاء
11:32
فصيلة تفتيشات المطار احبطت عملية تهريب 6 كيلو من الكبتاغون الى احدى الدول العربية
أمن وقضاء
11:32
فصيلة تفتيشات المطار احبطت عملية تهريب 6 كيلو من الكبتاغون الى احدى الدول العربية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More