وزير الخارجية الإيراني: لم نتسلم أي رسالة حتى اللحظة من الولايات المتحدة الأميركية

نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أميركيين: إسرائيل ستحتاج على الأرجح لدعم أميركي للقيام بعمل شامل ضد إيران

نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أميركيين: إسرائيل ستحتاج على الأرجح لدعم أميركي للقيام بعمل شامل ضد إيران

نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: لن تكون هناك لحظة أفضل من هذه لتدمير المنشآت النووية الإيرانية