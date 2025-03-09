الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
18
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
18
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي: بدأنا تدريبا مفاجئا لاختبار الجاهزية لمواجهة سيناريوهات التسلل للقواعد والمواقع في الشمال
آخر الأخبار
2025-03-09 | 00:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي: بدأنا تدريبا مفاجئا لاختبار الجاهزية لمواجهة سيناريوهات التسلل للقواعد والمواقع في الشمال
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلي:
بدأنا
تدريبا
مفاجئا
لاختبار
الجاهزية
لمواجهة
سيناريوهات
التسلل
للقواعد
والمواقع
الشمال
التالي
الرئيس السوري: ما يحدث في سوريا حاليا هو ضمن التحديات المتوقعة ويجب المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وندعو السوريين للاطمئنان الى أن سوريا تتمتع بمقومات البقاء
رجل يتسلق برج بيغ بن في لندن... وهذا ما فعله بعلم فلسطين (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:41
سانا عن مصدر بوزارة الدفاع السورية: اشتباكات عنيفة في محيط قرية تعنيتا بريف طرطوس
آخر الأخبار
04:41
سانا عن مصدر بوزارة الدفاع السورية: اشتباكات عنيفة في محيط قرية تعنيتا بريف طرطوس
0
منوعات
04:40
"أفضل أم"... لحظات مميزة تجمع هايلي بيبر وابنها في أحدث ظهور لهما (صور)
منوعات
04:40
"أفضل أم"... لحظات مميزة تجمع هايلي بيبر وابنها في أحدث ظهور لهما (صور)
0
آخر الأخبار
04:21
امال شحادة: الشرطة الاسرائيلية اعتقلت مستشار رئيس البلدية كريات شمونة اثر اعتدائه على وزير التعليم يوآف كيش بعدما وصل الى كريات شمونة احتجاجاً على رفض عودة السكان ومدعيا أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذا التمرد ما أدى الى شجار مع مستشار رئيس البلدية
آخر الأخبار
04:21
امال شحادة: الشرطة الاسرائيلية اعتقلت مستشار رئيس البلدية كريات شمونة اثر اعتدائه على وزير التعليم يوآف كيش بعدما وصل الى كريات شمونة احتجاجاً على رفض عودة السكان ومدعيا أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذا التمرد ما أدى الى شجار مع مستشار رئيس البلدية
0
أمن وقضاء
04:08
توتر ليلي في طرابلس على اثر عملية طعن قاصر...
أمن وقضاء
04:08
توتر ليلي في طرابلس على اثر عملية طعن قاصر...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:00
سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلاد خطيبها في منشور مؤثر: "يا صغيري" (صور)
فنّ
05:00
سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلاد خطيبها في منشور مؤثر: "يا صغيري" (صور)
0
آخر الأخبار
04:41
سانا عن مصدر بوزارة الدفاع السورية: اشتباكات عنيفة في محيط قرية تعنيتا بريف طرطوس
آخر الأخبار
04:41
سانا عن مصدر بوزارة الدفاع السورية: اشتباكات عنيفة في محيط قرية تعنيتا بريف طرطوس
0
منوعات
04:40
"أفضل أم"... لحظات مميزة تجمع هايلي بيبر وابنها في أحدث ظهور لهما (صور)
منوعات
04:40
"أفضل أم"... لحظات مميزة تجمع هايلي بيبر وابنها في أحدث ظهور لهما (صور)
0
آخر الأخبار
04:21
امال شحادة: الشرطة الاسرائيلية اعتقلت مستشار رئيس البلدية كريات شمونة اثر اعتدائه على وزير التعليم يوآف كيش بعدما وصل الى كريات شمونة احتجاجاً على رفض عودة السكان ومدعيا أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذا التمرد ما أدى الى شجار مع مستشار رئيس البلدية
آخر الأخبار
04:21
امال شحادة: الشرطة الاسرائيلية اعتقلت مستشار رئيس البلدية كريات شمونة اثر اعتدائه على وزير التعليم يوآف كيش بعدما وصل الى كريات شمونة احتجاجاً على رفض عودة السكان ومدعيا أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذا التمرد ما أدى الى شجار مع مستشار رئيس البلدية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-07
باكستان تطلب مغادرة أجانب وحاملي بطاقة المواطنة الأفغانية
أخبار دولية
2025-03-07
باكستان تطلب مغادرة أجانب وحاملي بطاقة المواطنة الأفغانية
0
أخبار لبنان
2025-02-08
هذا هو وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي...
أخبار لبنان
2025-02-08
هذا هو وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي...
0
فنّ
2025-03-06
"زوّجت قلبي لعقلي وصمت عن الحكي"... باميلا الكيك: قبل كل مشهد أطلب الله وملائكتي تستجيب وتلبسني
فنّ
2025-03-06
"زوّجت قلبي لعقلي وصمت عن الحكي"... باميلا الكيك: قبل كل مشهد أطلب الله وملائكتي تستجيب وتلبسني
0
آخر الأخبار
02:28
سانا: انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن محافظتي درعا والسويداء بعد انقطاع الكوابل بين درعا ودمشق
آخر الأخبار
02:28
سانا: انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن محافظتي درعا والسويداء بعد انقطاع الكوابل بين درعا ودمشق
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للـLBCI: الدمار في الجنوب مفجع!
تقارير نشرة الاخبار
14:28
رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للـLBCI: الدمار في الجنوب مفجع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
للرياضيات اللبنانيات: كل عام وأنتن أقوى!
تقارير نشرة الاخبار
13:50
للرياضيات اللبنانيات: كل عام وأنتن أقوى!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الأجواء الرمضانية متواصلة في الـForum De Beyrouth
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الأجواء الرمضانية متواصلة في الـForum De Beyrouth
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القبطانة الإماراتية سحر راستي تكسر كل الحواجز وتقول لكل إمرأة: "كوني إنتي"
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القبطانة الإماراتية سحر راستي تكسر كل الحواجز وتقول لكل إمرأة: "كوني إنتي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وعد من السيدة الأولى للبنانيات في يوم المرأة العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وعد من السيدة الأولى للبنانيات في يوم المرأة العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
احتياطي أميركيّ من نوع جديد... لا ذهب ولا دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:31
احتياطي أميركيّ من نوع جديد... لا ذهب ولا دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
السّاحل السوريّ بين الحسم والتجاوزات…
تقارير نشرة الاخبار
13:24
السّاحل السوريّ بين الحسم والتجاوزات…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!
2
أمن وقضاء
14:48
إشكال مسلح في عكار... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
14:48
إشكال مسلح في عكار... إليكم تفاصيل ما حصل
3
أمن وقضاء
08:50
الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتَي رياق - البقاع والمرح - الهرمل
أمن وقضاء
08:50
الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتَي رياق - البقاع والمرح - الهرمل
4
صحف اليوم
15:09
إحباط عملية تهريب 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان! (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
15:09
إحباط عملية تهريب 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان! (الشرق الأوسط)
5
أخبار لبنان
10:10
حزب الله ينفي الادعاءات التي تتهمه بأنه طرف بالأحداث في سوريا
أخبار لبنان
10:10
حزب الله ينفي الادعاءات التي تتهمه بأنه طرف بالأحداث في سوريا
6
أمن وقضاء
14:22
الجيش: تفكيك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا (صور)
أمن وقضاء
14:22
الجيش: تفكيك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا (صور)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:31
احتياطي أميركيّ من نوع جديد... لا ذهب ولا دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:31
احتياطي أميركيّ من نوع جديد... لا ذهب ولا دولار
8
خبر عاجل
06:52
سقوط شهيد وجريح في غارة استهدفت سيارة على طريق خربة سلم
خبر عاجل
06:52
سقوط شهيد وجريح في غارة استهدفت سيارة على طريق خربة سلم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More