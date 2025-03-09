الرئيس السوري: ما يحدث في سوريا حاليا هو ضمن التحديات المتوقعة ويجب المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وندعو السوريين للاطمئنان الى أن سوريا تتمتع بمقومات البقاء

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