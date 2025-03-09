احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٤ جرحى في ٥ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

رئيس البرلمان الإيراني: أي مفاوضات تحت التهديد وتهدف لتنازلات جديدة لن تؤدي لرفع العقوبات ولن تحقق أي نتيجة

رئيس البرلمان الإيراني: أي مفاوضات تحت التهديد وتهدف لتنازلات جديدة لن تؤدي لرفع العقوبات ولن تحقق أي نتيجة

الرئيس السوري: ما يحدث في سوريا حاليا هو ضمن التحديات المتوقعة ويجب المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وندعو السوريين للاطمئنان الى أن سوريا تتمتع بمقومات البقاء