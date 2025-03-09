كفركلا تشيّع 25 شهيدًا من أبنائها

شيّعت بلدة كفركلا الحدودية في الجنوب، 25 شهيدًا من أبنائها قضوا في خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان في الأشهر الماضية.



وقد تم التشييع بحضور عدد كبير من أبناء البلدة، في حين حلق الطيران المسير الاسرائيلي على علو منخفض فوق المشيعين.