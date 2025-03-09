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قناة الأقصى التابعة لحماس نقلًا عن مسؤول في الحركة: منفتحون على إطلاق الرهينة الأميركيّ الإسرائيليّ عيدان ألكسندر في إطار محادثات إنهاء حرب غزة
آخر الأخبار
2025-03-09 | 10:58
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قناة الأقصى التابعة لحماس نقلًا عن مسؤول في الحركة: منفتحون على إطلاق الرهينة الأميركيّ الإسرائيليّ عيدان ألكسندر في إطار محادثات إنهاء حرب غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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