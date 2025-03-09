الشيخ نعيم قاسم: حتى لو بقي الجيش الإسرائيليّ في النقاط الخمس كم سيبقون؟ فهذه المقاومة لن تدعهم يستمرون

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البطريرك الراعي: آن الاوان ليستعيد لبنان دوره العربي وأن يعود الى موقعه الطبيعي ضمن الجماعة العربية ولبنان الجديد هو حياد ايجابي وانفتاح على العالم وليس ساحة صراع