قاسم: العلاقة لم تنقطع مع «التيار الوطني الحر» وعلاقاتنا ممتازة مع أحزاب «الديمقراطي» و«المردة» و«السوري القومي» كما أنّ «التقدمي الاشتراكي» كانت له مواقف إيجابية تجاه العدوان الإسرائيلي في لبنان وسوريا

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امال شحادة: الشرطة الاسرائيلية اعتقلت مستشار رئيس البلدية كريات شمونة اثر اعتدائه على وزير التعليم يوآف كيش بعدما وصل الى كريات شمونة احتجاجاً على رفض عودة السكان ومدعيا أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذا التمرد ما أدى الى شجار مع مستشار رئيس البلدية