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o
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قاسم: العلاقة لم تنقطع مع «التيار الوطني الحر» وعلاقاتنا ممتازة مع أحزاب «الديمقراطي» و«المردة» و«السوري القومي» كما أنّ «التقدمي الاشتراكي» كانت له مواقف إيجابية تجاه العدوان الإسرائيلي في لبنان وسوريا
آخر الأخبار
2025-03-09 | 16:40
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قاسم: العلاقة لم تنقطع مع «التيار الوطني الحر» وعلاقاتنا ممتازة مع أحزاب «الديمقراطي» و«المردة» و«السوري القومي» كما أنّ «التقدمي الاشتراكي» كانت له مواقف إيجابية تجاه العدوان الإسرائيلي في لبنان وسوريا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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امال شحادة: الشرطة الاسرائيلية اعتقلت مستشار رئيس البلدية كريات شمونة اثر اعتدائه على وزير التعليم يوآف كيش بعدما وصل الى كريات شمونة احتجاجاً على رفض عودة السكان ومدعيا أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذا التمرد ما أدى الى شجار مع مستشار رئيس البلدية
البطريرك الراعي: آن الاوان ليستعيد لبنان دوره العربي وأن يعود الى موقعه الطبيعي ضمن الجماعة العربية ولبنان الجديد هو حياد ايجابي وانفتاح على العالم وليس ساحة صراع
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