الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية: الجيش أحبط هجمات لفلول نظام الأسد

آخر الأخبار
2025-03-10 | 05:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية: الجيش أحبط هجمات لفلول نظام الأسد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية: الجيش أحبط هجمات لفلول نظام الأسد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

وزارة

الدفاع

السورية:

الجيش

هجمات

لفلول

الأسد

LBCI التالي
رئيس الجمهورية بحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في التطورات العامة ولا سيما الأوضاع في الجنوب
الإصابة تبعد ليبرون جيمس عن "ليكرز" لمدة أسبوعين
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:09

الرئيس عون: الإصلاح يبدأ بتغيير العقلية والاعتماد على القضاء

LBCI
آخر الأخبار
08:00

الرئيس عون أمام وفد من جامعة سيدة اللويزة: سنعيد بناء لبنان الجديد وعلينا الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية لمصلحة الوطن

LBCI
أخبار دولية
07:52

حماس: إسرائيل تواصل الإنقلاب على إتفاق الهدنة في غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:49

سلام بحث مع ماكولم في مشاريع تمولها كندا وطلب من البرازيل المساهمة في إعادة تأهيل معرض كرامي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:00

الرئيس عون أمام وفد من جامعة سيدة اللويزة: سنعيد بناء لبنان الجديد وعلينا الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية لمصلحة الوطن

LBCI
فنّ
07:30

وائل كفوري يستذكر الياس الرحباني بكلمات معبّرة: "اشتقنا"

LBCI
رياضة
06:37

لهذا السبب... ميتروفيتش يغيب عن تمارين الهلال السعودي!

LBCI
آخر الأخبار
06:34

رئيس الجمهورية أمام وفد من الرهبنة الأنطونية المارونية: الإصلاحات مطلب لبناني قبل أن تكون مطلبا دوليا لأننا نريد إصلاح بيتنا الداخلي والإصلاح يبدأ بتغيير العقلية والاعتماد على القضاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:39

مدونون عسكريون: القوات الروسية تواصل تقدمها في منطقة كورسك

LBCI
موضة وجمال
2025-03-04

بدت كحورية البحر... هايلي بيبر تسحر الجمهور بإطلالة سوداء تضج أنوثة (صور)

LBCI
صحف اليوم
01:16

مصادر لـ"الأنباء" الكويتية: جنبلاط يعلن مواقف سياسية جديدة الأحد المقبل

LBCI
صحف اليوم
00:43

خلف لـ"الأنباء" الكويتية: إمكانية الطعن بموازنة 2025 أمام المجلس الدستوري متوافرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:45

قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

وضع حجر الأساس لمقر الاتحاد اللبناني لكرة السلة في جونيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

اسبوع ويومان على افتتاح فعاليات ليالي زمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

عام 2025 عام diva الموسيقى العربية أم كلثوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

في عيد المعلّم القصة كلها بأسلوب التعليم ودمج التكنولوجيا والكتاب

LBCI
أخبار لبنان
14:24

الصالون الادبي والثقافي لكازينو لبنان يحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل ام كلثوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

ايران ترد على أميركا.. وهذا ما سيحصل بينهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

بلدة كفركلا تُشيّع 25 شهيدًا من أبنائها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

اجتماع خماسي في عمّان من أجل سوريا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
15:23

قطع إحدى الطرق وإشكال كبير في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين أطلقوا النار وقوة كبيرة من الجيش اللبناني تصل إلى المكان

LBCI
أخبار لبنان
15:16

جندي في الجيش اللبنانيّ فُقد التواصل معه... هذا ما أفادت معلومات الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
11:41

الوكالة الوطنية: وفاة الجندي في الجيش اللبناني جراء أزمة قلبية بعدما اطلق الجيش الاسرائيلي ّ النار على الناس خلال مشاركتهم بمراسم تشييع شهداء في كفركلا

LBCI
أخبار دولية
12:08

حصيلة جديدة للقتلى في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
03:00

طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
08:52

منى واصف تستقبل ابنها بعد غياب 20 عاماً... وفيديو يوثق اللقاء المؤثر (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:50

توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء...

LBCI
أخبار لبنان
12:54

اللبنانية الاولى وصلت إلى نيويورك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More