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تحليق طيران مسيّر اسرائيلي على علو منخفض في أجواء السلسلة الشرقية بقاعاً
آخر الأخبار
2025-03-10 | 06:04
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تحليق طيران مسيّر اسرائيلي على علو منخفض في أجواء السلسلة الشرقية بقاعاً
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