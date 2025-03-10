الكرملين ردًا على سؤال عما إذا كانت موسكو وطهران تشاورتا قبل أو بعد رد إيران على ترامب بشأن برنامجها النووي: إيران دولة ذات سيادة وتحدد مواقفها بنفسها

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