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هآرتس: تقرير للصليب الأحمر خلص إلى أن 9 شهادات على الأقل لسكان غزة بشأن الدروع البشرية كانت ذات مصداقية
آخر الأخبار
2025-03-10 | 09:14
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هآرتس: تقرير للصليب الأحمر خلص إلى أن 9 شهادات على الأقل لسكان غزة بشأن الدروع البشرية كانت ذات مصداقية
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