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12
o
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o
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o
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o
كسروان
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o
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o
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الشرع في مقابلة مع رويترز: الأحداث في سوريا ستؤثر على المسيرة وسنعيد ترميم الأوضاع بقدر ما نستطيع ولن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب "حتى لو كان أقرب الناس إلينا"
آخر الأخبار
2025-03-10 | 11:18
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الشرع في مقابلة مع رويترز: الأحداث في سوريا ستؤثر على المسيرة وسنعيد ترميم الأوضاع بقدر ما نستطيع ولن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب "حتى لو كان أقرب الناس إلينا"
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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