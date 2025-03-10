الشرع في مقابلة مع رويترز: الأحداث في سوريا ستؤثر على المسيرة وسنعيد ترميم الأوضاع بقدر ما نستطيع ولن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب "حتى لو كان أقرب الناس إلينا"

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