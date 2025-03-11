مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دمّ AB+ في مستشفى سيّدة المعونات جبيل للتبرع الرجاء الاتصال على 70747241

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النائب ايهاب مطر للـLBCI: الاولوية هي الاصلاحات فهي الباب لانتعاش الداخل اللبناني واذا لم تنفذ الاصلاحات لن نستطيع أن نعطي ثقة لكي تستثمر الدول الاخرى في البلد