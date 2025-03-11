إيهاب مطر للـLBCI: برأيي موضوع مطار القليعات سيذهب إلى التنفيذ ولو احتاج الأمر وقتًا ولا مانع بأن يكون لدينا مطار ثانٍ

بعد مشاركته في كرنفال ريو... انتقادات لاذعة تطال نيمار

بعد مشاركته في كرنفال ريو... انتقادات لاذعة تطال نيمار

النائب ايهاب مطر للـLBCI: الاولوية هي الاصلاحات فهي الباب لانتعاش الداخل اللبناني واذا لم تنفذ الاصلاحات لن نستطيع أن نعطي ثقة لكي تستثمر الدول الاخرى في البلد