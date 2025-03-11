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السفير المصري لدى لبنان بعد لقائه برّي: تحدّثنا مع برّي عما يحصل في سوريا وكيف يؤثر على لبنان وعلى الدول المجاورة للبنان والجميع لديه قناعة ان الاستقرار في سوريا سيمتدّ الى دول الجوار
آخر الأخبار
2025-03-11 | 05:44
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السفير المصري لدى لبنان بعد لقائه برّي: تحدّثنا مع برّي عما يحصل في سوريا وكيف يؤثر على لبنان وعلى الدول المجاورة للبنان والجميع لديه قناعة ان الاستقرار في سوريا سيمتدّ الى دول الجوار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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