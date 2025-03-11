السفير المصري لدى لبنان بعد لقائه برّي: تحدّثنا مع برّي عما يحصل في سوريا وكيف يؤثر على لبنان وعلى الدول المجاورة للبنان والجميع لديه قناعة ان الاستقرار في سوريا سيمتدّ الى دول الجوار

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السفير المصري من عين التينة: لم نناقش تفاصيل وقف الأعمال العدائية بل كان التركيز على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي أما في الإصلاح فأعرب بري عن إلتزامه بتنفيذ ما جاء في البيان الوزاري وخطاب القسم