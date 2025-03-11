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السفير المصري من عين التينة: لم نناقش تفاصيل وقف الأعمال العدائية بل كان التركيز على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي أما في الإصلاح فأعرب بري عن إلتزامه بتنفيذ ما جاء في البيان الوزاري وخطاب القسم

آخر الأخبار
2025-03-11 | 05:47
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السفير المصري من عين التينة: لم نناقش تفاصيل وقف الأعمال العدائية بل كان التركيز على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي أما في الإصلاح فأعرب بري عن إلتزامه بتنفيذ ما جاء في البيان الوزاري وخطاب القسم
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السفير المصري من عين التينة: لم نناقش تفاصيل وقف الأعمال العدائية بل كان التركيز على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي أما في الإصلاح فأعرب بري عن إلتزامه بتنفيذ ما جاء في البيان الوزاري وخطاب القسم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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