السفير المصري من عين التينة: لم نناقش تفاصيل وقف الأعمال العدائية بل كان التركيز على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي أما في الإصلاح فأعرب بري عن إلتزامه بتنفيذ ما جاء في البيان الوزاري وخطاب القسم

السفير المصري لدى لبنان بعد لقائه برّي: تحدّثنا مع برّي عما يحصل في سوريا وكيف يؤثر على لبنان وعلى الدول المجاورة للبنان والجميع لديه قناعة ان الاستقرار في سوريا سيمتدّ الى دول الجوار

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