مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم: 03143024

الكرملين بشأن سوريا: روسيا تريد إستقرار المنطقة بأكملها وزعزعة الإستقرار في دولة واحدة قد يكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها

الكرملين بشأن سوريا: روسيا تريد إستقرار المنطقة بأكملها وزعزعة الإستقرار في دولة واحدة قد يكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها

السفير المصري من عين التينة: لم نناقش تفاصيل وقف الأعمال العدائية بل كان التركيز على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي أما في الإصلاح فأعرب بري عن إلتزامه بتنفيذ ما جاء في البيان الوزاري وخطاب القسم