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الدفاع المدني الفلسطينيي: استشهاد 4 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية بالقرب من منطقة نتساريم في غزة

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2025-03-11 | 08:18
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الدفاع المدني الفلسطينيي: استشهاد 4 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية بالقرب من منطقة نتساريم في غزة
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الدفاع المدني الفلسطينيي: استشهاد 4 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية بالقرب من منطقة نتساريم في غزة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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