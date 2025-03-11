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الدفاع المدني الفلسطينيي: استشهاد 4 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية بالقرب من منطقة نتساريم في غزة
آخر الأخبار
2025-03-11 | 08:18
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الدفاع المدني الفلسطينيي: استشهاد 4 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية بالقرب من منطقة نتساريم في غزة
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