وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون

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أمال شحادة: مسؤول سياسي كبير أفاد بأنه في إطار الاتصالات التي تجريها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة مع الولايات المتحدة ولبنان تقرر إعادة ستة معتقلين إلى لبنان والقرار يرتبط بالمصالح الإسرائيلية في لبنان وبقضايا أخرى