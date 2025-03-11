رئيس الجمهورية بحث مع رئيس الحكومة نواف سلام في الأوضاع الأمنية ولا سيما في الجنوب إلى جانب البنود المُدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء لجلسة الخميس المقبل

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