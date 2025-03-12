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تاس عن لافروف: ترامب لا يريد تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بقيادة زيلنسكي

آخر الأخبار
2025-03-12 | 02:03
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تاس عن لافروف: ترامب لا يريد تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بقيادة زيلنسكي
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تاس عن لافروف: ترامب لا يريد تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بقيادة زيلنسكي

 
 
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