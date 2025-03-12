وزير الخارجية الإيرانيّ: دولة عربية ستسلم رسالة ترامب إلى طِهران

أوكرانيا تعلن مقتل أربعة سوريين في ضربة روسية على ميناء أوديسا

أوكرانيا تعلن مقتل أربعة سوريين في ضربة روسية على ميناء أوديسا

مسؤول في وزارة الدفاع التركية: العمليات ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا مستمرة بما في ذلك الثلاثاء