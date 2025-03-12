جبّور للـLBCI: لبنان لا يحتمل أيّ موجات نزوح لكن في الحالات الإنسانية لا يمكننا أن نفعل شيئًا وعلى الحكومة اللبنانية والجهات المتعلقة أن ينظروا بعين الرأفة إلى هذه الحالات وجزء من القادمين هم لبنانيون

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