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جبّور للـLBCI: المشهد الجديد في المِنطقة واقعيّ وهو ما اعترف به الجميع حتى الأمبن العام لـ"حزب الله" وإيران فهناك انهيار نظام وتغيّر أمنيّ في لبنان إضافة إلى ايقاع معيّن تفرضه اميركا على الدّول كلّها والمطلوب مواجهة الإرادة الإسرائيليّة
آخر الأخبار
2025-03-12 | 04:34
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جبّور للـLBCI: المشهد الجديد في المِنطقة واقعيّ وهو ما اعترف به الجميع حتى الأمبن العام لـ"حزب الله" وإيران فهناك انهيار نظام وتغيّر أمنيّ في لبنان إضافة إلى ايقاع معيّن تفرضه اميركا على الدّول كلّها والمطلوب مواجهة الإرادة الإسرائيليّة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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