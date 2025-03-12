الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة كفرملكي - صيدا ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00
آخر الأخبار
2025-03-12 | 05:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة كفرملكي - صيدا ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
سنقوم
بتفجير
ذخائر
منفجرة
مخلفات
العدوان
الإسرائيلي
كفرملكي
الساعة
12.00
والساعة
14.00
التالي
لبنانيّ الأصل سفيرًا للولايات المتحدة الأميركية في تونس
الكرملين: روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترح الهدنة في أوكرانيا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:20
وزير الإتصالات عرض مع ناقلي خدمات الداتا سبل تنظيم القطاع
أخبار لبنان
11:20
وزير الإتصالات عرض مع ناقلي خدمات الداتا سبل تنظيم القطاع
0
أخبار دولية
11:16
كوستا يدعو الى "خفض التصعيد" مع واشنطن على صعيد الرسوم الجمركية
أخبار دولية
11:16
كوستا يدعو الى "خفض التصعيد" مع واشنطن على صعيد الرسوم الجمركية
0
آخر الأخبار
11:11
سانا: سوريا تسترد عضويتها الكاملة في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
آخر الأخبار
11:11
سانا: سوريا تسترد عضويتها الكاملة في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
0
أخبار لبنان
11:08
الرئيس عون: من شأن السياحة الطبية المساهمة في الإنعاش الاقتصادي
أخبار لبنان
11:08
الرئيس عون: من شأن السياحة الطبية المساهمة في الإنعاش الاقتصادي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:11
سانا: سوريا تسترد عضويتها الكاملة في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
آخر الأخبار
11:11
سانا: سوريا تسترد عضويتها الكاملة في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
0
صحة وتغذية
11:01
"من المحتمل أن تكون ضارة وخطيرة"... باحث يحذّر من تناول هذه الفاكهة
صحة وتغذية
11:01
"من المحتمل أن تكون ضارة وخطيرة"... باحث يحذّر من تناول هذه الفاكهة
0
آخر الأخبار
10:47
وكالة أنباء فارس الإيرانية: المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات سلم رسالة ترامب لوزير الخارجية الإيراني
آخر الأخبار
10:47
وكالة أنباء فارس الإيرانية: المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات سلم رسالة ترامب لوزير الخارجية الإيراني
0
فنّ
10:15
بخاتم باريسي باهظ الثمن... تيموثي شالاميت "يستعد" لطلب يد كايلي جينر للزواج!
فنّ
10:15
بخاتم باريسي باهظ الثمن... تيموثي شالاميت "يستعد" لطلب يد كايلي جينر للزواج!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-03-05
فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم
آخر الأخبار
2025-03-05
فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم
0
آخر الأخبار
2025-01-02
حماس: تصعيد الإحتلال عدوانه واستهدافه خيام النازحين إمعان متواصل في حرب الإبادة ضد المدنيين
آخر الأخبار
2025-01-02
حماس: تصعيد الإحتلال عدوانه واستهدافه خيام النازحين إمعان متواصل في حرب الإبادة ضد المدنيين
0
آخر الأخبار
2025-02-13
ماكرون: فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا
آخر الأخبار
2025-02-13
ماكرون: فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا
0
أمن وقضاء
2025-03-01
التحقيقات في حادثة تهريب الأموال عبر مطار بيروت تتواصل... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
2025-03-01
التحقيقات في حادثة تهريب الأموال عبر مطار بيروت تتواصل... إليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:08
مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدوليّ...
أخبار لبنان
09:08
مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدوليّ...
0
أخبار لبنان
07:26
مجلس شورى الدّولة أعلن مسؤوليّة الدولة عن الأضرار التي لحقت بعيتاني
أخبار لبنان
07:26
مجلس شورى الدّولة أعلن مسؤوليّة الدولة عن الأضرار التي لحقت بعيتاني
0
أخبار دولية
06:01
الكرملين: روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترح الهدنة في أوكرانيا
أخبار دولية
06:01
الكرملين: روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترح الهدنة في أوكرانيا
0
أخبار دولية
17:15
الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن
أخبار دولية
17:15
الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الأجواء الرمضانية لا تزال تشعل الـForum De Beyrouth وبرنامج "أكرم من مين"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قرارات ترامب تحيط بما يُعرف بـ"بلد الحريات" والاعتقالات بدأت!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
باريس تستضيف اجتماعا لأكثر من 30 دولة: البحث في تعزيز التسلح وحماية أوكرانيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:58
الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس
خبر عاجل
11:58
الأسماء المتداولة للتعيينات المرتقبة: قائد الجيش العميد رودولف هيكل والمدير العام للأمن العام العميد حسن شقير والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد رائد عبدالله والمدير العام لأمن الدولة العميد ادغار لوندوس
2
خبر عاجل
12:23
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
خبر عاجل
12:23
أدرعي: قضينا على حسن عز الدين مسؤول منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
3
منوعات
11:45
هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!
منوعات
11:45
هوايته أوصلته إلى الموت... وفاة صانع محتوى تركي بطريقة مروعة والسبب: وزنه!
4
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
5
خبر عاجل
13:12
رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد
خبر عاجل
13:12
رئيس الجمهورية تبلّغ بأنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بالجنوب تسلّم لبنان 4 أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد
6
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
7
صحف اليوم
00:59
الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:59
الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)
8
آخر الأخبار
12:07
الصليب الأحمر اللبناني يتسلم كلا من محمد نجم وحسين عباس وحسين قطيش وأحمد السيد محمد شكر الذين كانوا معتقلين من قبل الجيش الاسرائيلي
آخر الأخبار
12:07
الصليب الأحمر اللبناني يتسلم كلا من محمد نجم وحسين عباس وحسين قطيش وأحمد السيد محمد شكر الذين كانوا معتقلين من قبل الجيش الاسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More