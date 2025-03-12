الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل العمل بكل الوسائل لاستعادة الرهائن وتهيئة الظروف لعودة جميع سكان المستوطنات
آخر الأخبار
2025-03-12 | 11:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل العمل بكل الوسائل لاستعادة الرهائن وتهيئة الظروف لعودة جميع سكان المستوطنات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأركان
الإسرائيلي:
سنواصل
العمل
الوسائل
لاستعادة
الرهائن
وتهيئة
الظروف
لعودة
المستوطنات
التالي
أسرار الصحف المحلية 12-3-2025
بعد إعلان وفاتها منذ سنوات "ظهرت" في قاعة المحكمة... "يبدو انني على قيد الحياة"!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع
تقارير نشرة الاخبار
14:18
إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وعود متجددة لصندوق النقد بتطبيق الإصلاحات وإنجاز خطة للنهوض
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وعود متجددة لصندوق النقد بتطبيق الإصلاحات وإنجاز خطة للنهوض
0
أخبار دولية
14:04
الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين في مداهمات في الضفة الغربية
أخبار دولية
14:04
الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين في مداهمات في الضفة الغربية
0
أخبار لبنان
13:55
وزير الاعلام استقبل جونسون وماغرو... وهذا ما قاله عن قانون الإعلام
أخبار لبنان
13:55
وزير الاعلام استقبل جونسون وماغرو... وهذا ما قاله عن قانون الإعلام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:15
علاقة صادمة بين قلة النوم وتغييرات في سمات الشخصية... هذا ما كشفته دراسة جديدة
منوعات
13:15
علاقة صادمة بين قلة النوم وتغييرات في سمات الشخصية... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0
آخر الأخبار
13:13
وزراء الخارجية العرب يتفقون على مواصلة التشاور والتنسيق مع مبعوث ترامب بشأن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
آخر الأخبار
13:13
وزراء الخارجية العرب يتفقون على مواصلة التشاور والتنسيق مع مبعوث ترامب بشأن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
0
آخر الأخبار
13:09
ترامب: لن يطرد أحد أحدا من غزة
آخر الأخبار
13:09
ترامب: لن يطرد أحد أحدا من غزة
0
اخبار البرامج
13:06
"صوتي العالي بهالموضوع وصلني أعمل جلطة"... أسعد رشدان في حديث مميز عن مسيرته لـRamadan Talk (فيديو)
اخبار البرامج
13:06
"صوتي العالي بهالموضوع وصلني أعمل جلطة"... أسعد رشدان في حديث مميز عن مسيرته لـRamadan Talk (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:16
لقاء بين وزير الخارجية الاردني ونظيره القطري
أخبار دولية
10:16
لقاء بين وزير الخارجية الاردني ونظيره القطري
0
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
0
أخبار دولية
12:46
إيران تعلن تلقيها رسالة ترامب
أخبار دولية
12:46
إيران تعلن تلقيها رسالة ترامب
0
فنّ
10:15
بخاتم باريسي باهظ الثمن... تيموثي شالاميت "يستعد" لطلب يد كايلي جينر للزواج!
فنّ
10:15
بخاتم باريسي باهظ الثمن... تيموثي شالاميت "يستعد" لطلب يد كايلي جينر للزواج!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع
تقارير نشرة الاخبار
14:18
إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وعود متجددة لصندوق النقد بتطبيق الإصلاحات وإنجاز خطة للنهوض
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وعود متجددة لصندوق النقد بتطبيق الإصلاحات وإنجاز خطة للنهوض
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2025
0
أخبار لبنان
09:08
مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدوليّ...
أخبار لبنان
09:08
مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدوليّ...
0
أخبار لبنان
07:26
مجلس شورى الدّولة أعلن مسؤوليّة الدولة عن الأضرار التي لحقت بعيتاني
أخبار لبنان
07:26
مجلس شورى الدّولة أعلن مسؤوليّة الدولة عن الأضرار التي لحقت بعيتاني
0
أخبار دولية
06:01
الكرملين: روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترح الهدنة في أوكرانيا
أخبار دولية
06:01
الكرملين: روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترح الهدنة في أوكرانيا
0
أخبار دولية
17:15
الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن
أخبار دولية
17:15
الحوثيون: استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
تقارير نشرة الاخبار
14:52
تحقيقات المرفأ الى الحياة مجدداً والبيطار يستدعي قريباً سياسيين وقضاة وقادة امنيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عكس خط النزوح سار: "هناك أعزاء قتلوا لا زالوا في أرض القرية"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
2
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
3
صحف اليوم
00:59
الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:59
الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)
4
منوعات
16:43
بعد إعلان وفاتها منذ سنوات "ظهرت" في قاعة المحكمة... "يبدو انني على قيد الحياة"!
منوعات
16:43
بعد إعلان وفاتها منذ سنوات "ظهرت" في قاعة المحكمة... "يبدو انني على قيد الحياة"!
5
اسرار
00:45
أسرار الصحف المحلية 12-3-2025
اسرار
00:45
أسرار الصحف المحلية 12-3-2025
6
اقتصاد
06:39
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات
اقتصاد
06:39
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات
7
أخبار دولية
15:53
ترامب: أتمنى موافقة روسيا على وقف إطلاق النار وسأدعو زيلينسكي مجددا الى البيت الأبيض
أخبار دولية
15:53
ترامب: أتمنى موافقة روسيا على وقف إطلاق النار وسأدعو زيلينسكي مجددا الى البيت الأبيض
8
أخبار دولية
16:56
ترامب عدل عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا
أخبار دولية
16:56
ترامب عدل عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More