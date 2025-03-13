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o
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وزير الخارجية الإيراني: على واشنطن رفع العقوبات ولن ندخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ دون ضغوط وتهديدات
آخر الأخبار
2025-03-13 | 02:38
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وزير الخارجية الإيراني: على واشنطن رفع العقوبات ولن ندخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ دون ضغوط وتهديدات
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