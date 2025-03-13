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الجيش: تسلمنا عبر الصليب الأحمر الدولي العسكري الذي اختطفه العدو الإسرائيلي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩ ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة

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2025-03-13 | 03:56
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الجيش: تسلمنا عبر الصليب الأحمر الدولي العسكري الذي اختطفه العدو الإسرائيلي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩ ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة
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الجيش: تسلمنا عبر الصليب الأحمر الدولي العسكري الذي اختطفه العدو الإسرائيلي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩ ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة

 
 
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