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الجيش: تسلمنا عبر الصليب الأحمر الدولي العسكري الذي اختطفه العدو الإسرائيلي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩ ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة
آخر الأخبار
2025-03-13 | 03:56
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الجيش: تسلمنا عبر الصليب الأحمر الدولي العسكري الذي اختطفه العدو الإسرائيلي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩ ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة
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