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o
البقاع
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o
الجنوب
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o
الشمال
23
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O+ في مستشفى بحنس... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03483339
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2025-03-13 | 10:01
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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O+ في مستشفى بحنس... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03483339
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دوناتيلا فرساتشي تتخلى عن الإدارة الفنية لدار فرساتشي
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