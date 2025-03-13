الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط: لا أريدكم أيّها الرفاق أن تاتوا في 16 آذار فأكتفي بمن يأتي عن قناعة لكن وجود البعض مسيء للمختارة ولفكر كمال جنبلاط

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