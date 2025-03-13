الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين عشرين 2020
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات التركية يلتقون الرئيس السوري أحمد الشرع ونظراءهم السوريين في العاصمة دمشق

آخر الأخبار
2025-03-13 | 16:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات التركية يلتقون الرئيس السوري أحمد الشرع ونظراءهم السوريين في العاصمة دمشق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات التركية يلتقون الرئيس السوري أحمد الشرع ونظراءهم السوريين في العاصمة دمشق

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الخارجية

والدفاع

ورئيس

الاستخبارات

التركية

يلتقون

الرئيس

السوري

الشرع

ونظراءهم

السوريين

العاصمة

LBCI التالي
انطلاق جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
الجيش: تسلمنا عبر الصليب الأحمر الدولي العسكري الذي اختطفه العدو الإسرائيلي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩ ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:46

لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار

LBCI
أخبار دولية
06:30

وزير الخارجية الدنماركية: غرينلاند "ليست معروضة لضمها"

LBCI
أخبار دولية
06:28

الكرملين يدعو إلى "مواصلة الجهود الدبلوماسية" بشأن الملف النووي الإيراني

LBCI
أخبار دولية
06:27

نوفاك: الطلب العالمي على النفط سيرتفع في الصيف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:27

نوفاك: الطلب العالمي على النفط سيرتفع في الصيف

LBCI
آخر الأخبار
06:19

أ.ف.ب: الذهب يتجاوز الـ3000 دولار لأول مرة منذ تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية

LBCI
آخر الأخبار
06:12

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: حان الوقت لاتخاذ خطوات جريئة لتشكيل حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة ولا تقصي أحدا

LBCI
آخر الأخبار
05:37

السنيورة: نثني على الدور الذي تقوم به الدولة السورية للحفاظ على وحدة سوريا ويجب تحويل الظروف الى فرصة لانشاء علاقات قوية بين البلدين إذ إنّ سوريا هي المدخل البريّ الوحيد إلى العالم العربيّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:42

ناصر للـLBCI: على القوى السياسية أن تخرج من فكرة المحاصصة فالدولة إن لم تربح في اعتماد القانون والكفاءة فسيخسر الجميع

LBCI
أخبار دولية
2025-03-11

قتيل وثلاثة جرحى على الأقل في موسكو في هجوم "ضخم" بعشرات المسيّرات

LBCI
اخبار البرامج
12:16

رودني حداد لـRamadan Talk: "لو براندو كان بلبنان كان انتحر" (فيديو)

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-07

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-03-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

رسالة من ترامب... طارت من أميركا الخميس الماضي وغطَت في إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

إسرائيل لا تزال تماطل في الانسحاب من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

حكومة نواف سلام في الاختبار الاوّليّ لها: التعيينات الأمنية والعسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

الأجهزة الأمنية تشهد تعيينات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

نتائج لبنانية خارجية لافتة في الجودو والكونغ فو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

الفوروم دو بيروت يضجّ بفعاليات ليالي زمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

التصعيد التجاري بين الصين وأميركا يهدد الإقتصاد العالمي

LBCI
أخبار لبنان
13:48

سلام: لا مشروع يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:45

مقدمة النشرة المسائية 13-3-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:25

اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أمن وقضاء
13:37

صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد

LBCI
خبر عاجل
10:20

وليد جنبلاط: ما حصل في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائية واطلاق نار يجعلني أقول إنه يبدو أن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط والمناصرين بعيدة جدا فحتى الآن جمهوره وأنصاره لم يفهموا الرسالة الإنسانية التي أرادها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:26

ظاهرة فلكية مرتقبة ليل الخميس- الجمعة... القمر سيتحول الى كتلة حمراء وهذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
03:43

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
14:14

نبذة عن نائب المدير العام لأمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
10:28

عمليات دهم للجيش وتوقيف 8 أشخاص في بلدتَي عرسال وبريتال

LBCI
خبر عاجل
10:38

نتنياهو: نحافظ على البقاء في 5 نقاط في لبنان ولابيد انهزم أمام حزب الله وسلم أراضي له وسياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا‬ بل تمتد إلى ‫لبنان أيضا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More