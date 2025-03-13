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أ.ف.ب نقلا عن مصادر عسكرية: مقتل نحو 20 جنديا بورونديا بالكونغو الديمقراطية في معارك ضد حركة إم23
آخر الأخبار
2025-03-13 | 18:00
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أ.ف.ب نقلا عن مصادر عسكرية: مقتل نحو 20 جنديا بورونديا بالكونغو الديمقراطية في معارك ضد حركة إم23
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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بورونديا
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