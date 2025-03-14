أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر للـLBCI: كمال جنبلاط لم يكن هناك إنصاف كامل بحقّه ووليد جنبلاط عقد تسوية سابقًا تُحسب له وليس عليه فتجاوز الجرح الشّخصيّ لبُعد المصلحة العامة

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