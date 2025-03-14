ناصر للـLBCI: هناك تركيز على مسألة دروز سوريا في محاولة خلق كِيان سياسيّ في المشروع الإسرائيليّ ووليد جنبلاط ندّد بذلك كما بفكرة الأقليات

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ظافر ناصر للـLBCI: لا دعوات رسمية للأحزاب والقوى السياسية أو حتى على المستوى الرسمي في الدولة للمشاركة في ذكرى كمال جنبلاط الأحد وهذا الأمر أعلنه جنبلاط في المؤتمر الصحافي لجهة ترحيبه بمن لديه الرغبة بالمشاركة