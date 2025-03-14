ظافر ناصر للـLBCI: لا دعوات رسمية للأحزاب والقوى السياسية أو حتى على المستوى الرسمي في الدولة للمشاركة في ذكرى كمال جنبلاط الأحد وهذا الأمر أعلنه جنبلاط في المؤتمر الصحافي لجهة ترحيبه بمن لديه الرغبة بالمشاركة

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ظافر ناصر للـLBCI: هناك العديد من الأحزاب والقوى السياسية التي أكدت مشاركتها في ذكرى كمال جنبلاط وهناك حضور دبلوماسي بالاضافة الى فعاليات من مختلف المناطق