ميقاتي: بحثنا في الاجتماع الانعكاسات في سوريا وكيفية استيعاب الموضوع والمناقشة كانت بنّاءة ونستنكر الأحداث الدموية في سوريا والمهم ان تسعى الحكومة اللبنانية لإغاثة النازحين الذين حضروا وضمان عودتهم

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ميقاتي بعد لقاء سياسي موسّع في دارته: بحثنا في المواضيع الطرابلسية والشمالية بشكل عام وضرورة الإسراع في اللامركزية الادارية والقيام بالتعيينات اللازمة في مجلس الادراة وفي مدينة طرابلس هناك مقومات اقتصادية كبيرة وعلينا الاستفادة منها