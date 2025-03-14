ميقاتي بعد لقاء سياسي موسّع في دارته: بحثنا في المواضيع الطرابلسية والشمالية بشكل عام وضرورة الإسراع في اللامركزية الادارية والقيام بالتعيينات اللازمة في مجلس الادراة وفي مدينة طرابلس هناك مقومات اقتصادية كبيرة وعلينا الاستفادة منها

ميقاتي: بحثنا في الاجتماع الانعكاسات في سوريا وكيفية استيعاب الموضوع والمناقشة كانت بنّاءة ونستنكر الأحداث الدموية في سوريا والمهم ان تسعى الحكومة اللبنانية لإغاثة النازحين الذين حضروا وضمان عودتهم

السابق