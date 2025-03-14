السنيورة: نثني على الدور الذي تقوم به الدولة السورية للحفاظ على وحدة سوريا ويجب تحويل الظروف الى فرصة لانشاء علاقات قوية بين البلدين إذ إنّ سوريا هي المدخل البريّ الوحيد إلى العالم العربيّ

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