يسرائيل هيوم عن وزير الدفاع الإسرائيلي: مهمتنا هي حماية سكان الشمال من أي تهديد وسنفعل ذلك

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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي المتمركز في تلة الحمامص أطلق النار على قطيع ماشية في الأطراف الغربية لبلدة الوزاني على مقربة من حاجز الجيش اللبناني مما أدى الى نفوق عدد من رؤوس الغنم والماعز